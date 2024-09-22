ВСУ ударили по трём населённым пунктам Белгородской области
Белгородская область оказалась под ударом Вооружённых сил Украины поздней ночью 21 сентября. Атака пришлась на три населённых пункта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В селе Николаевка беспилотник произвёл сброс взрывного устройства на припаркованную легковушку. Автомобиль вспыхнул, но спасатели быстро ликвидировали возгорание. Ещё один пожар произошёл в селе Ясные Зори — огонь охватил частный дом после прилёта боеприпаса.
«В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля многоквартирного дома. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков в Telegram, добавив, что никто не пострадал.
Агрессию от катастрофической ситуации на фронте украинские боевики вылили 21 сентября и на ДНР. За сутки республику атаковали свыше 40 раз, выпустив более 100 боеприпасов. К сожалению, не обошлось без раненых и одного погибшего.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ