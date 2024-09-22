Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 21:31

ВСУ ударили по трём населённым пунктам Белгородской области

Белгородская область оказалась под ударом Вооружённых сил Украины поздней ночью 21 сентября. Атака пришлась на три населённых пункта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Николаевка беспилотник произвёл сброс взрывного устройства на припаркованную легковушку. Автомобиль вспыхнул, но спасатели быстро ликвидировали возгорание. Ещё один пожар произошёл в селе Ясные Зори — огонь охватил частный дом после прилёта боеприпаса.

«В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля многоквартирного дома. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков в Telegram, добавив, что никто не пострадал.

Роспотребнадзор взял пробы воздуха после атаки дрона ВСУ в Тихорецке
Роспотребнадзор взял пробы воздуха после атаки дрона ВСУ в Тихорецке

Агрессию от катастрофической ситуации на фронте украинские боевики вылили 21 сентября и на ДНР. За сутки республику атаковали свыше 40 раз, выпустив более 100 боеприпасов. К сожалению, не обошлось без раненых и одного погибшего.

Обложка ©

Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров