Роспотребнадзор взял пробы воздуха после атаки дрона ВСУ в Тихорецке 21 сентября, 16:22 Эвакуация жителей Тихорецкого района. Фото © Телеграм / Вениамин Кондратьев

В Тихорецком районе Краснодарского края специалисты проверяют качество воздуха на предмет наличия отравляющих веществ после того, как обломки украинского дрона привели к детонации взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В настоящее время отбор проб воздуха в зоне жилой застройки города Тихорецка проводится», — уточнили в ведомстве. Сейчас в Тихорецке жители жалуются на запах гари.

Напомним, обломки одного из сбитых украинских БПЛА над Краснодарским краем спровоцировали возгорание и детонацию взрывоопасных предметов в Тихорецком районе. Жителей эвакуировали из зоны поражения. Въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района был перекрыт. Объявлен локальный режим ЧС.

Авторы Татьяна Миссуми