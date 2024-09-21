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Роспотребнадзор взял пробы воздуха после атаки дрона ВСУ в Тихорецке

21 сентября, 16:22
Эвакуация жителей Тихорецкого района. Фото © Телеграм / Вениамин Кондратьев

Эвакуация жителей Тихорецкого района. Фото © Телеграм / Вениамин Кондратьев

В Тихорецком районе Краснодарского края специалисты проверяют качество воздуха на предмет наличия отравляющих веществ после того, как обломки украинского дрона привели к детонации взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В настоящее время отбор проб воздуха в зоне жилой застройки города Тихорецка проводится», — уточнили в ведомстве. Сейчас в Тихорецке жители жалуются на запах гари.

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Напомним, обломки одного из сбитых украинских БПЛА над Краснодарским краем спровоцировали возгорание и детонацию взрывоопасных предметов в Тихорецком районе. Жителей эвакуировали из зоны поражения. Въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района был перекрыт. Объявлен локальный режим ЧС.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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