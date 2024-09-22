Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 09:26

Два человека пострадали при украинском ударе по остановке в Донецке

В результате атаки ВСУ по остановке общественного транспорта в Петровском районе Донецка пострадали мужчина и женщина. Они получили осколочные ранения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин.

«Многочисленные осколочные ранения получили женщина 1975 года рождения и мужчина 1978 года рождения», — написал он.

Кулемзин также уточнил, что враг скрупулёзно выбирает цель и прицельно бьёт по мирным объектам Донецка.

В Донецке снаряд ВСУ пробил крышу многоэтажки, разрушены две квартиры
В Донецке снаряд ВСУ пробил крышу многоэтажки, разрушены две квартиры

ВСУ неоднократно обстреливают Донецк, в особенности Петровский район города. Так, в результате недавней атаки были ранены пять мирных жителей.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров