Два человека пострадали при украинском ударе по остановке в Донецке

В результате атаки ВСУ по остановке общественного транспорта в Петровском районе Донецка пострадали мужчина и женщина. Они получили осколочные ранения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин.

«Многочисленные осколочные ранения получили женщина 1975 года рождения и мужчина 1978 года рождения», — написал он.

Кулемзин также уточнил, что враг скрупулёзно выбирает цель и прицельно бьёт по мирным объектам Донецка.