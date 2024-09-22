Два человека пострадали при украинском ударе по остановке в Донецке
В результате атаки ВСУ по остановке общественного транспорта в Петровском районе Донецка пострадали мужчина и женщина. Они получили осколочные ранения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин.
«Многочисленные осколочные ранения получили женщина 1975 года рождения и мужчина 1978 года рождения», — написал он.
Кулемзин также уточнил, что враг скрупулёзно выбирает цель и прицельно бьёт по мирным объектам Донецка.
ВСУ неоднократно обстреливают Донецк, в особенности Петровский район города. Так, в результате недавней атаки были ранены пять мирных жителей.
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