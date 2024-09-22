Аэропорты двух городов России закрывали ночью из-за угрозы атаки дронов

По информации телеграм-канал, волгоградский аэропорт перестал принимать и отправлять самолёты в районе 1:40. Из-за этого задержали два рейса — по одному на прилёт и вылет. За час до этого был закрыт аэропорт Астрахани, из-за чего задержали три рейса. Около 5:10 опасность была снята. В Минобороны позднее сообщили, что над территорией Астраханской области был сбит БПЛА.