Аэропорты двух городов России закрывали ночью из-за угрозы атаки дронов
SHOT: Аэропорты Волгограда и Астрахани закрывали ночью из-за угрозы атаки БПЛА
Аэропорты Волгограда и Астрахани закрывали минувшей ночью из-за угрозы атаки БПЛА. Вводился план "Ковёр", сообщает SHOT.
По информации телеграм-канал, волгоградский аэропорт перестал принимать и отправлять самолёты в районе 1:40. Из-за этого задержали два рейса — по одному на прилёт и вылет. За час до этого был закрыт аэропорт Астрахани, из-за чего задержали три рейса. Около 5:10 опасность была снята. В Минобороны позднее сообщили, что над территорией Астраханской области был сбит БПЛА.
Ранее Life.ru писал, что аэропорты Татарстана перенаправили 10 самолётов в Самару и Чебоксары. Там также вводился план «Ковёр».
ТАСС / Дмитрий Рогулин