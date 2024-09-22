Подключение к нелегальному провайдеру грозит ответственностью, предупредил эксперт

В жилых домах по всей стране можно встретить самодельные объявления о подключении интернета, которые привлекают россиян низкими ценами. Однако за сотрудничество с нелегальными операторами связи предусмотрена ответственность, да и сами они находятся вне правового поля, постоянно рискуя закрыться под натиском силовиков. Об этом предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, предоставление услуг связи без соответствующей лицензии является административным правонарушением. Основная ответственность ложится на плечи провайдера, но подключившихся к нему граждан тоже могут привлечь за соучастие, уточнил собеседник «Газеты.ru».

«Заключая договор с нелицензированным провайдером или с неизвестным представителем, потребитель лишается большей части законодательной защиты. В случае некачественного оказания услуг, перебоев связи или иных проблем, у клиента не будет возможности обратиться в надзорные органы или суд, так как сам факт пользования нелегальными услугами связи является нарушением», — пояснил эксперт.

Кроме того, при подключении к нелегальным провайдерам возрастают угрозы информационной безопасности, подчеркнул Бондарь. По его словам, из-за пренебрежения мерами защиты персональных данных возможна утечка важной информации, в том числе банковских и личных данных, в руки мошенников.