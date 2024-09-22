Кибербуллинг и игры: Родителям напомнили правила, которые важно помнить перед покупкой смартфона ребёнку
Психолог Мухаметшин: Детей нужно учить распознавать мошенников и кибербуллинг
Перед тем, как купить ребёнку смартфон, стоит обсудить некоторые правила, чтобы обезопасить юного пользователя Сети от различных опасностей. Об этом рассказал психолог Рустам Мухаметшин в беседе с Kp.ru.
«Разговор о безопасности в Интернете с ребёнком – это процесс не одномоментный, связанный с пониманием ценности личной свободы ребёнка, открытым эмоциональным и тактильным контактом между родителем и ребёнком. Поэтому важно создать доверительную атмосферу в отношениях с чадом. Научитесь вести диалоги в спокойной обстановке, чтобы он чувствовал себя комфортно и мог открыто делиться своими мыслями и вопросами», — рассказал Мухаметшин.
Специалист уверен, если между родителем и ребёнком налажен хороший контакт, то можно поэтапно рассказывать ему о безопасности в Сети. Вот некоторые советы специалиста:
- Расскажите, что нельзя выкладывать и делиться с незнакомцами личной информацией.
- Научите ребёнка распознавать мошенников, кибербуллинг, сомнительные ссылки и вирусы.
- Договоритесь о временных рамках, в которые ребёнок может зависать в Сети.
- Научите ребёнка обращаться к вам, если он столкнулся с чем-то опасным.
- Обсудите, что такое социальные сети, а также настройте приватность в профиле.
Не только дети, но и родители должны быть подготовлены к различным ситуациям, которые могут возникнуть. Взрослым важно понимать, как реагировать, если они узнают, например, что ребёнок тратит деньги на игры. Чтобы избежать серьёзного конфликта, родителям следует подходить к решению проблемы с терпением и тактом.
По мнению специалиста, важно выбрать спокойное время и место для обсуждения темы, чтобы избежать спешки и раздражения. Начать разговор следует в дружелюбной обстановке, стремясь понять точку зрения ребёнка. Он может отреагировать эмоционально или даже агрессивно, но родителю спорить не нужно. Психолог отметил, что переводы денег могут свидетельствовать об игровой зависимости, и причины этого поведения важно решать вовремя.
Ранее психолог рассказал, что покупать первый телефон ребёнку лучше всего, когда он самостоятельно гуляет и ходит в школу один. В противном случае он рискует получить вредную и даже опасную информацию в Интернете. Лучше сначала подарить кнопочный телефон, а вот полноценный смартфон давать как можно позже — в возрасте примерно 12-13 лет.
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