Кибербуллинг и игры: Родителям напомнили правила, которые важно помнить перед покупкой смартфона ребёнку

Перед тем, как купить ребёнку смартфон, стоит обсудить некоторые правила, чтобы обезопасить юного пользователя Сети от различных опасностей. Об этом рассказал психолог Рустам Мухаметшин в беседе с Kp.ru.

«Разговор о безопасности в Интернете с ребёнком – это процесс не одномоментный, связанный с пониманием ценности личной свободы ребёнка, открытым эмоциональным и тактильным контактом между родителем и ребёнком. Поэтому важно создать доверительную атмосферу в отношениях с чадом. Научитесь вести диалоги в спокойной обстановке, чтобы он чувствовал себя комфортно и мог открыто делиться своими мыслями и вопросами», — рассказал Мухаметшин.

Специалист уверен, если между родителем и ребёнком налажен хороший контакт, то можно поэтапно рассказывать ему о безопасности в Сети. Вот некоторые советы специалиста:

Расскажите, что нельзя выкладывать и делиться с незнакомцами личной информацией.

Научите ребёнка распознавать мошенников, кибербуллинг, сомнительные ссылки и вирусы.

Договоритесь о временных рамках, в которые ребёнок может зависать в Сети.

Научите ребёнка обращаться к вам, если он столкнулся с чем-то опасным.

Обсудите, что такое социальные сети, а также настройте приватность в профиле.

Не только дети, но и родители должны быть подготовлены к различным ситуациям, которые могут возникнуть. Взрослым важно понимать, как реагировать, если они узнают, например, что ребёнок тратит деньги на игры. Чтобы избежать серьёзного конфликта, родителям следует подходить к решению проблемы с терпением и тактом.

По мнению специалиста, важно выбрать спокойное время и место для обсуждения темы, чтобы избежать спешки и раздражения. Начать разговор следует в дружелюбной обстановке, стремясь понять точку зрения ребёнка. Он может отреагировать эмоционально или даже агрессивно, но родителю спорить не нужно. Психолог отметил, что переводы денег могут свидетельствовать об игровой зависимости, и причины этого поведения важно решать вовремя.