В Санкт-Петербурге полиция накрыла секс-вечеринку с билетами за 700 тысяч рублей

В Петербурге накрыли секс-вечеринку с входными билетами за почти 700 тысяч рублей. По информации SHOT, накануне вечером полицию вызвали в отель «Трезини», где должна была пройти «ночь искушений INFERNO». Организаторы мероприятия утверждали, что гости смогут открыть «мир без сковывающих правил и границ» и «познать истинное искушение». Все гости, предварительно, проходили процедуру одобрения от организаторов. На «ночи искушения» запрещалось пользоваться телефонами, трогать гостей без их согласия и любые формы проституции. Девушки должны были надеть чёрные платья, мужчины — смокинги. Главным же атрибутом должна была стать чёрная маска.

Секс-вечеринка в Петербурге. Видео © Telegram / РУССКАЯ ОБЩИНА ПЕТРОГРАДА

Цена билетов начиналась от 35 тысяч рублей для девушек, и 145 тысяч рублей для мужчин. Максимальная стоимость — 695 тысяч рублей для пары.

Внимание на вечеринку обратили общественники, которые вызвали на место полицию, и не дали ей состояться. Внутри помимо гостей были обнаружены фалоимитаторы, различные эротические смазки и другие атрибуты развратной тусовки.