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22 сентября, 10:59

Пострадавших при пожаре на АЗС на Ставрополье выписали из больницы

Двоих пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Новоселицком муниципальном округе Ставрополья перевели на амбулаторное лечение. Об этом сообщил в телеграм-канале врио главы округа Виктор Фетисов.

«[Пострадавшие] доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь. По состоянию здоровья они не нуждаются в госпитализации и могут обойтись амбулаторным лечением», — написал он.

В Ставрополе пожарные тушат автомойку, огонь может перекинуться на АЗС
В Ставрополе пожарные тушат автомойку, огонь может перекинуться на АЗС

Напомним, возгорание произошло на АЗС в Новоселицком округе Ставропольского края. Причиной пожара могла стать вспышка паров топлива на бензовозе. Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать.

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Life.ru

Мария Любицкая
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