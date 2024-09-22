Пострадавших при пожаре на АЗС на Ставрополье выписали из больницы

Двоих пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Новоселицком муниципальном округе Ставрополья перевели на амбулаторное лечение. Об этом сообщил в телеграм-канале врио главы округа Виктор Фетисов.

«[Пострадавшие] доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь. По состоянию здоровья они не нуждаются в госпитализации и могут обойтись амбулаторным лечением», — написал он.