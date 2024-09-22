В Ставрополе пожарные тушат автомойку, огонь может перекинуться на АЗС
В Ставрополе загорелась автомойка рядом с заправкой
В Ставрополе загорелась автомойка. Пожар локализован на площади 250 кв. метров. Огонь может перебраться на стоящую рядом автозаправочную станцию. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ставропольского края.
Пожар на автомойке в Ставрополе. Видео © Telegram / «Ставрополье с огоньком»
На борьбу с огнем были направлены 20 человек и 5 единиц техники. Они всеми силами стараются не допустить перехода огня на АЗС.
Ранее возгорание произошло на АЗС в Новоселицком округе Ставропольского края. Причиной пожара могла стать вспышка паров топлива на бензовозе. Два человека пострадали. Также произошло возгорание частного дома в Дагестане. В результате пожара погиб ребенок, трое пострадали.
Telegram / «Ставрополье с огоньком»