В Ставрополе пожарные тушат автомойку, огонь может перекинуться на АЗС

В Ставрополе загорелась автомойка. Пожар локализован на площади 250 кв. метров. Огонь может перебраться на стоящую рядом автозаправочную станцию. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ставропольского края.

Пожар на автомойке в Ставрополе. Видео © Telegram / «Ставрополье с огоньком»

На борьбу с огнем были направлены 20 человек и 5 единиц техники. Они всеми силами стараются не допустить перехода огня на АЗС.