Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 09:41

В Ставрополе пожарные тушат автомойку, огонь может перекинуться на АЗС

В Ставрополе загорелась автомойка рядом с заправкой

В Ставрополе загорелась автомойка. Пожар локализован на площади 250 кв. метров. Огонь может перебраться на стоящую рядом автозаправочную станцию. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ставропольского края.

Пожар на автомойке в Ставрополе. Видео © Telegram / «Ставрополье с огоньком»

На борьбу с огнем были направлены 20 человек и 5 единиц техники. Они всеми силами стараются не допустить перехода огня на АЗС.

Собака спасла семью от страшной гибели в огне под Архангельском
Собака спасла семью от страшной гибели в огне под Архангельском

Ранее возгорание произошло на АЗС в Новоселицком округе Ставропольского края. Причиной пожара могла стать вспышка паров топлива на бензовозе. Два человека пострадали. Также произошло возгорание частного дома в Дагестане. В результате пожара погиб ребенок, трое пострадали.

Обложка ©

Telegram / «Ставрополье с огоньком»

Полина Никифорова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров