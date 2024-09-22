На скандальную секс-вечеринку в Петербурге пускали после собеседования
SHOT: Организаторы секс-вечеринки в Петербурге проводили собеседования с гостями
Организаторы скандальной секс-вечеринки в Петербурге проводили собеседования с теми, кто хотел на неё попасть. От гостей также требовали соблюдать дресс-код и быть «соответствующим уровню мероприятия», пишет SHOT.
Как выяснил телеграм-канал, желавшим попасть на закрытую развратную вечеринку для начала необходимо было оставить заявку с фотографиями. В ней можно было указать вымышленные имя и фамилию. Затем организаторы могли выборочно провести онлайн-собеседование, и отказать гостю без объяснения причины. Если же заявку одобряли, то дальше гость оплачивал билеты, стоимость которых доходила до 695 тысяч рублей.
Самые откровенные сцены «бала» проходили в специальной зоне, билеты в которую стоили от 55 тысяч рублей для девушек, и 295 тысяч для мужчин. Место проведения скандальной вечеринки держалось в секрете до последнего. Ещё одну «ночь искушений» организаторы планируют провести в Москве 1 ноября.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция накрыла секс-вечеринку с билетами за 700 тысяч рублей. Организаторы мероприятия утверждали, что гости смогут открыть «мир без сковывающих правил и границ» и «познать истинное искушение». Внимание на вечеринку обратили общественники, которые вызвали на место полицию, и не дали ей состояться.
Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen