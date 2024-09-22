На скандальную секс-вечеринку в Петербурге пускали после собеседования

Организаторы скандальной секс-вечеринки в Петербурге проводили собеседования с теми, кто хотел на неё попасть. От гостей также требовали соблюдать дресс-код и быть «соответствующим уровню мероприятия», пишет SHOT.

Как выяснил телеграм-канал, желавшим попасть на закрытую развратную вечеринку для начала необходимо было оставить заявку с фотографиями. В ней можно было указать вымышленные имя и фамилию. Затем организаторы могли выборочно провести онлайн-собеседование, и отказать гостю без объяснения причины. Если же заявку одобряли, то дальше гость оплачивал билеты, стоимость которых доходила до 695 тысяч рублей.

Самые откровенные сцены «бала» проходили в специальной зоне, билеты в которую стоили от 55 тысяч рублей для девушек, и 295 тысяч для мужчин. Место проведения скандальной вечеринки держалось в секрете до последнего. Ещё одну «ночь искушений» организаторы планируют провести в Москве 1 ноября.