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22 сентября, 11:15

Семь атак ВСУ закончились крахом в Курской области

Минобороны РФ сообщило об отражении семи атак ВСУ в Курской области

Российская группировка войск «Север» отразила семь атак ВСУ в приграничье Курской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в результате противник потерял до 20 военных.

Как уточнили в ведомстве, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово в Курской области.

«Подразделениями группировки отражены семь атак противника в направлении населённых пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными», — говорится в сообщении Минобороны.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ удалось уничтожить командный пункт ВСУ у границы Курской области. Для нанесения удара авиация использовала планирующую авиабомбу ФАБ.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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