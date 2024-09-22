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22 сентября, 11:35

Посольство РФ выясняет ситуацию с россиянами, запертыми на пароме в Южной Корее

Посольство России разбирается в ситуации с российскими туристами, которым южнокорейские власти отказали во въезде в страну, запретив сходить с парома в Тонхэ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление российской дипломатической миссии в Сеуле.

«Посольство выясняет обстоятельства произошедшего, устанавливает контакт с местными органами власти, у которых намерены оперативно потребовать разъяснения в отношении обстоятельств случившегося», — сообщили дипломаты.

До этого стало известно, что в Южную Корею не пустили несколько десятков владивостокцев. Как пишет портал VL.ru, теперь россияне сидят на пароме в запертых каютах и гуляют по 10 минут в день. Южнокорейские власти пока не комментировали ситуацию.

А ранее сообщалось, что в Германии начнут проверять соцсети туристов перед выдачей «шенгена». Местная полиция порекомендовала властям принять такое решение, чтобы предотвратить случаи мошенничества.

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Freepik / wirestock

Наталья Демьянова
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