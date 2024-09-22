Власти ЮАР стянули армию для борьбы со снегопадом

Снег, который внезапно выпал в Южной Африке, парализовал автомобильное движение на нескольких дорогах. В ЮАР даже задействуют армию для устранения последствий снегопада, сообщил телеканал SABC News.

В ЮАР ликвидируют последствия снегопада. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Department of Community Safety, Roads and Transport

«Армия будет развёрнута для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия в Квазулу-Натале», — указано в сообщении.

Последствия снегопада в ЮАР. Видео © X / TrafficSA / Miya

По информации телеграм-канала, метеорологические службы предупредили о сложной ситуации в юго-западных районах провинции, где снегопад нанёс много разрушений. В дорожных службах дополнили, что движение транспорта на некоторых дорогах в разных районах ЮАР парализовало или частично парализовало.

В Национальном дорожном агентстве ЮАР уточнили, что в настоящее время несколько гуманитарных организаций оказывают помощь застрявшим автомобилистам на дорогах.