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22 сентября, 12:47

Власти ЮАР стянули армию для борьбы со снегопадом

SABC News: В ЮАР парализовало движение на трассах из-за внезапно выпавшего снега

Заблокированные дороги в ЮАР. Обложка © X / SACAN____

Заблокированные дороги в ЮАР. Обложка © X / SACAN____

Снег, который внезапно выпал в Южной Африке, парализовал автомобильное движение на нескольких дорогах. В ЮАР даже задействуют армию для устранения последствий снегопада, сообщил телеканал SABC News.

В ЮАР ликвидируют последствия снегопада. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Department of Community Safety, Roads and Transport

В ЮАР ликвидируют последствия снегопада. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Department of Community Safety, Roads and Transport

«Армия будет развёрнута для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия в Квазулу-Натале», — указано в сообщении.

Последствия снегопада в ЮАР. Видео © X / TrafficSA / Miya

По информации телеграм-канала, метеорологические службы предупредили о сложной ситуации в юго-западных районах провинции, где снегопад нанёс много разрушений. В дорожных службах дополнили, что движение транспорта на некоторых дорогах в разных районах ЮАР парализовало или частично парализовало.

В Национальном дорожном агентстве ЮАР уточнили, что в настоящее время несколько гуманитарных организаций оказывают помощь застрявшим автомобилистам на дорогах.

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Ранее Life.ru сообщал, что на провинцию Фри Стейн в центральной части ЮАР обрушился мощный снегопад. Автомобили попали в многокилометровые пробки из-за резкого роста числа аварий, а некоторые дороги совсем перекрыли в целях безопасности.

Дарья Нарыкова
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