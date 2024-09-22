Россиян предупредили о подорожании отдыха за границей перед Новым годом

Россиян предупредили о подорожании отдыха за границей зимой на Новый год. Как пишет Mash, цены вырастут минимум на 30%. Речь идёт о таких популярных направлениях туризма, как Египет, Таиланд, Мальдивы и другие.

Так, за отдых в четырёхзвёздочном отеле на тайском острове Пхукет придётся отдать от 250 тысяч рублей на двоих. Причём это всего за пять ночей и с 17 декабря. Цена за путёвку на двоих прямо в Новый год, с 29 декабря, стартует от 427 тысяч рублей за те же пять ночей. Мальдивы по традиции остаются доступны лишь богачам: за семь дней отдыха с 18 декабря придётся выложить от 336 тысяч рублей за двоих в четырёхзвёздочном отеле. А ближе к Новому году аналогичные путёвки уже стоят от 490 тысяч рублей.

Самым бюджетным вариантом остаётся Египет. До 20 декабря за восемь ночей и завтраки придётся отдать около 171 тысячи рублей (путёвка на два человека), а сам Новый год в Египте будет стоить от 202 тысяч рублей. При этом, как предупреждают эксперты, ценники актуальны сейчас, однако с каждым месяцем они будут расти на 10-30%.