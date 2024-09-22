Брокер разбил надежды владельца продать знаменитый дом-слон в Подмосковье

По всей России сегодня можно найти недвижимость с уникальными архитектурными решениями. Штучные проекты, конечно, поражают своим видном, однако продать их практически невозможно. К примеру, владельцы дома-слона в Подмосковье не могут найти покупателя. Изначально здание продавалось за 30 миллионов рублей, однако потом цена взлетела до баснословных 74 миллионов.

Монументальное строение в деревне Островцы в Раменском районе получил большую огласку в 2009 году, став местной достопримечательностью. Особняк в виде 16-метрового индийского слона даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Однако всё это никак не способствует продаже недвижимости. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута уверен, что реализовать подобные особняки, учитывая нынешние тенденции на рынке, практически нереально.

«Крайне тяжело даже оценивать подобные особняки, их немыслимо сложно реализовать. Тех, кто готов отдать баснословную сумму, которую запрашивает владелец, не найти. Одним из немногих вариантов решений может стать сдача дома-слона в посуточную аренду. Также можно рассмотреть идею превратить особняк в бизнес-центр или проект, что станет началом его некой коммерческой истории», — отметил эксперт в беседе с интернет-изданием Regions.