Морпехи РФ ликвидировали отряд ВСУ в Курской области благодаря найденной рации
Российские морпехи из 155-й бригады смогли разбить эвакуационную группу ВСУ благодаря забытой украинской рации. Об этом рассказал комвзвода с позывным Скупой в беседе с ТАСС. По его словам, наши бойцы слушали переговоры противника и выяснили, что у него была задача «подвезти, подъехать на бронетехнике, вывезти своих погибших и раненых».
«Мы, воспользовавшись этой информацией, уже были готовы к приезду бронетехники под прикрытием живой силы противника. И отработали», — сказал он.
Недавно российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация» в курском приграничье. Ликвидация произошла прямым попаданием в корпус машины.
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