Морпехи РФ ликвидировали отряд ВСУ в Курской области благодаря найденной рации

Российские морпехи из 155-й бригады смогли разбить эвакуационную группу ВСУ благодаря забытой украинской рации. Об этом рассказал комвзвода с позывным Скупой в беседе с ТАСС. По его словам, наши бойцы слушали переговоры противника и выяснили, что у него была задача «подвезти, подъехать на бронетехнике, вывезти своих погибших и раненых».