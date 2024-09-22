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22 сентября, 13:17

Российских социологов Шугалея и Суэйфана без объяснения причин задержали в Чаде

Социологов Шугалея и Суэйфана с 19 сентября удерживают в аэропорту столицы Чада

Самер Суэйфан и Максим Шугалей (слева направо) во время тюремного заключения в Ливии. Обложка © YouTube / Diplomatrutube

Самер Суэйфан и Максим Шугалей (слева направо) во время тюремного заключения в Ливии. Обложка © YouTube / Diplomatrutube

Двух российских социологов уже трое суток без объяснения причин удерживают в аэропорту столицы Чада. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коллег россиян.

«Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту Нджамены, столице Республики Чад. Они уже бывали в Чаде и ранее у них не возникало проблем», — рассказали собеседники агентства.

По их словам, 19 сентября около трёх часов дня Шугалей последний раз выходил на связь — тогда он сообщил коллегам, что его не пропустили через границу в аэропорту вышеуказанной североафриканской страны. Причины задержания россиян при этом не уточняются.

Напомним, в 2019 году Максим Шугалей и Самер Суэйфан были арестованы в Ливии как «агенты Кремля». В результате они провели в заточении в тюрьме Митиги целых 18 месяцев.

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Наталья Демьянова
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