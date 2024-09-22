Российских социологов Шугалея и Суэйфана без объяснения причин задержали в Чаде

Двух российских социологов уже трое суток без объяснения причин удерживают в аэропорту столицы Чада. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коллег россиян.

«Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту Нджамены, столице Республики Чад. Они уже бывали в Чаде и ранее у них не возникало проблем», — рассказали собеседники агентства.

По их словам, 19 сентября около трёх часов дня Шугалей последний раз выходил на связь — тогда он сообщил коллегам, что его не пропустили через границу в аэропорту вышеуказанной североафриканской страны. Причины задержания россиян при этом не уточняются.