Российских социологов Шугалея и Суэйфана без объяснения причин задержали в Чаде
Социологов Шугалея и Суэйфана с 19 сентября удерживают в аэропорту столицы Чада
Самер Суэйфан и Максим Шугалей (слева направо) во время тюремного заключения в Ливии. Обложка © YouTube / Diplomatrutube
Двух российских социологов уже трое суток без объяснения причин удерживают в аэропорту столицы Чада. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коллег россиян.
«Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту Нджамены, столице Республики Чад. Они уже бывали в Чаде и ранее у них не возникало проблем», — рассказали собеседники агентства.
По их словам, 19 сентября около трёх часов дня Шугалей последний раз выходил на связь — тогда он сообщил коллегам, что его не пропустили через границу в аэропорту вышеуказанной североафриканской страны. Причины задержания россиян при этом не уточняются.
Напомним, в 2019 году Максим Шугалей и Самер Суэйфан были арестованы в Ливии как «агенты Кремля». В результате они провели в заточении в тюрьме Митиги целых 18 месяцев.