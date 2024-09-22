Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 13:24

В новой Москве нашли тело изрезанного мужчины

СК: В Новой Москве нашли тело мужчины с колото-резаными ранами, возбуждено дело

Тело, найденное в лесу в новой Москве. Обложка © Telegram / Столичный СК

Тело, найденное в лесу в новой Москве. Обложка © Telegram / Столичный СК

В лесу в новой Москве обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами. Заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

«В лесном массиве около улицы Николо-Хаванская в новой Москве обнаружено тело мужчины 1997 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резанных ранений», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Назначен ряд судебных экспертиз. В СК добавили, что установлен предполагаемый подозреваемый, в скором времени его доставят на допрос.

Расчленённое тело мужчины без головы обнаружено в Новой Москве
Расчленённое тело мужчины без головы обнаружено в Новой Москве

А ранее Life.ru писал, что в посёлке Тюба в Дагестане обнаружили пропавшего мужчину с инвалидностью. Специалисты не нашли на его теле видимых следов убийства.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров