В новой Москве нашли тело изрезанного мужчины

В лесу в новой Москве обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами. Заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

«В лесном массиве около улицы Николо-Хаванская в новой Москве обнаружено тело мужчины 1997 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резанных ранений», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Назначен ряд судебных экспертиз. В СК добавили, что установлен предполагаемый подозреваемый, в скором времени его доставят на допрос.