В новой Москве нашли тело изрезанного мужчины
СК: В Новой Москве нашли тело мужчины с колото-резаными ранами, возбуждено дело
Тело, найденное в лесу в новой Москве. Обложка © Telegram / Столичный СК
В лесу в новой Москве обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами. Заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.
«В лесном массиве около улицы Николо-Хаванская в новой Москве обнаружено тело мужчины 1997 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резанных ранений», — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Назначен ряд судебных экспертиз. В СК добавили, что установлен предполагаемый подозреваемый, в скором времени его доставят на допрос.
А ранее Life.ru писал, что в посёлке Тюба в Дагестане обнаружили пропавшего мужчину с инвалидностью. Специалисты не нашли на его теле видимых следов убийства.