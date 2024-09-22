На Украине эвакуировали треть города в Сумской области

В Глухове Сумской области Украины эвакуировали почти треть населения. В частности, власти вывезли 70% детей, рассказали в местной областной администрации.

«В Глухове уже эвакуировано почти треть населения», — говорится в сообщении.

Глухов расположен примерно в 15 километрах от границы с Россией на территории Шосткинского района Сумской области. По данным из открытых источников на 2022 год, население города составляет 31 786 человек.