На Украине эвакуировали треть города в Сумской области
В Глухове Сумской области Украины эвакуировали треть населения
В Глухове Сумской области Украины эвакуировали почти треть населения. В частности, власти вывезли 70% детей, рассказали в местной областной администрации.
«В Глухове уже эвакуировано почти треть населения», — говорится в сообщении.
Глухов расположен примерно в 15 километрах от границы с Россией на территории Шосткинского района Сумской области. По данным из открытых источников на 2022 год, население города составляет 31 786 человек.
Ранее Life.ru писал, что в Сумской области объявили эвакуацию из трёх населённых пунктов. Речь идёт о Глухове, Свессах и Эсмани Шосткинского района.
ТАСС / AP