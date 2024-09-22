«Будто в костёр засунули»: В Подмосковье у мужчины начала слезать кожа после застолья

Житель Серпухова Московской области попал в реанимацию после распития алкоголя. Перед этим у мужчины случился эпилептический припадок, рассказала супруга пострадавшего.

Женщина отметила, что 60-летнего мужа экстренно госпитализировали. Медики с помощью специальных препаратов вывели из крови пострадавшего алкоголь, после чего у него возникла сыпь.

«У него всё тело стало таким, будто его в костёр засунули и выкинули», — пояснила жена в беседе с порталом MSK1.ru.

По предполагаемой информации, у мужчины развилась неопознанная аллергия. Супруга пострадавшего отметила, что у него регулярно кружится голова, иногда немеет губа, болит горло, ему больно лежать, а ещё стала слезать кожа. Врач поставил предварительный диагноз мужчине — синдром Лайелла. При такой патологии у пациентов повышается температура, появляется сыпь, затем на коже возникают большие пузыри, которые быстро вскрываются при повреждении кожи.

В настоящее время супруга пострадавшего пытается сделать всё возможное, чтобы его перевезли в Москву. Женщина опасается, что он не выживет при другом условии.