Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 14:06

«Будто в костёр засунули»: В Подмосковье у мужчины начала слезать кожа после застолья

В Подмосковье 60-летний мужчина попал в реанимацию после распития алкоголя

Житель Серпухова Московской области попал в реанимацию после распития алкоголя. Перед этим у мужчины случился эпилептический припадок, рассказала супруга пострадавшего.

Женщина отметила, что 60-летнего мужа экстренно госпитализировали. Медики с помощью специальных препаратов вывели из крови пострадавшего алкоголь, после чего у него возникла сыпь.

«У него всё тело стало таким, будто его в костёр засунули и выкинули», — пояснила жена в беседе с порталом MSK1.ru.

По предполагаемой информации, у мужчины развилась неопознанная аллергия. Супруга пострадавшего отметила, что у него регулярно кружится голова, иногда немеет губа, болит горло, ему больно лежать, а ещё стала слезать кожа. Врач поставил предварительный диагноз мужчине — синдром Лайелла. При такой патологии у пациентов повышается температура, появляется сыпь, затем на коже возникают большие пузыри, которые быстро вскрываются при повреждении кожи.

В настоящее время супруга пострадавшего пытается сделать всё возможное, чтобы его перевезли в Москву. Женщина опасается, что он не выживет при другом условии.

Жар и пузыри по телу: Врачи спасли 15-летнюю россиянку со зловещим синдромом Лайелла
Жар и пузыри по телу: Врачи спасли 15-летнюю россиянку со зловещим синдромом Лайелла

А ранее Life.ru рассказывал, что в Казани врачи спасли женщину, у которой голова «вросла» в грудь после ожогов. У неё в руках взорвалась зажигалка, после чего пострадавшую доставили в больницу. У женщины на лечение ушло три месяца, ей несколько раз пересаживали кожу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tsyb Oleh

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров