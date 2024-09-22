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22 сентября, 14:15

Под Владимиром загорелись хозпостройки на площади в 2,5 тысячи «квадратов»

Во Владимире сотрудники МЧС России ликвидируют крупное возгорание в хозяйственных постройках. Об этом происшествии рассказывает пресс-службы ведомства.

Пожар гаражей во Владимире. Видео © VK / «Подслушано во Владимире»

«На улице Фоминской горят хозпостройки на 2 500 квадратах. Существует угроза распространения огня на большую площадь. Информация о пострадавших не поступала», — отметили в пресс-службе.

Спасатели уточнили, что на месте задействованы 37 сотрудников и 11 единиц специальной техники.

На горящем в Подмосковье складе матрасов обрушилась кровля
На горящем в Подмосковье складе матрасов обрушилась кровля

Недавно в Копейске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге многоквартирного дома, в результате которого погибли двое жильцов. Удалось установить, что виновным в поджоге может быть 46-летний местный житель, который уже совершал имущественные преступления.

Обложка ©

VK / Подслушано во Владимире

Николай Рюмин
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