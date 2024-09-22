Под Владимиром загорелись хозпостройки на площади в 2,5 тысячи «квадратов»

Во Владимире сотрудники МЧС России ликвидируют крупное возгорание в хозяйственных постройках. Об этом происшествии рассказывает пресс-службы ведомства.

Пожар гаражей во Владимире. Видео © VK / «Подслушано во Владимире»

«На улице Фоминской горят хозпостройки на 2 500 квадратах. Существует угроза распространения огня на большую площадь. Информация о пострадавших не поступала», — отметили в пресс-службе.

Спасатели уточнили, что на месте задействованы 37 сотрудников и 11 единиц специальной техники.