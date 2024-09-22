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22 сентября, 14:18

Слишком дорого: Норвежцы передумали экспортировать водород в Германию

BZ: Норвежская компания Equinor отказалась экспортировать водород в Германию

Норвежская нефтегазовая компания Equinor отказалась от планов по экспорту водорода в Германию, так как посчитала проект очень дорогим. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

Стоит отметить, что ещё в 2022 году Equinor договорилась о поставках водорода с немецкой RWE. Предполагалось, что партии будут идти через первый в мире морской водородный трубопровод. И вот спустя два года норвежцы решили отказаться от проекта. Представитель Equinor Магнус Франц Эйдсвольд назвал нежизнеспособным решением экспорт водорода на фоне низкого спроса и дороговизны.

По данным источника газеты, решение компании застало врасплох министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

А ранее сообщалось, что Европа признала зависимость от российского импорта. Как отметил бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги, вся эта ситуация разрушает промышленность региона.

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Freepik / wirestock

Наталья Демьянова
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