Слишком дорого: Норвежцы передумали экспортировать водород в Германию

Норвежская нефтегазовая компания Equinor отказалась от планов по экспорту водорода в Германию, так как посчитала проект очень дорогим. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

Стоит отметить, что ещё в 2022 году Equinor договорилась о поставках водорода с немецкой RWE. Предполагалось, что партии будут идти через первый в мире морской водородный трубопровод. И вот спустя два года норвежцы решили отказаться от проекта. Представитель Equinor Магнус Франц Эйдсвольд назвал нежизнеспособным решением экспорт водорода на фоне низкого спроса и дороговизны.