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22 сентября, 14:16

В ЮАР местная жительница погибла от переохлаждения из-за мощного снегопада

Сильный снегопад обрушился на несколько провинций ЮАР. Обложка © X / BlackZA

Сильный снегопад обрушился на несколько провинций ЮАР. Обложка © X / BlackZA

Жительница ЮАР погибла из-за мощного снегопада, прошедшего в стране. Она попала в 30-километровую пробку и скончалась от переохлаждения. Об этом пишет издание IOL.

Сильный снегопад обрушился на несколько провинций ЮАР. Обложка © X / BlackZA

Сильный снегопад обрушился на несколько провинций ЮАР, которые сейчас напоминают по виду совсем не Африку. Из-за этого в ряде городов отключилось электричество, перестал работать водопровод. Сейчас идут восстановительные работы. Жертвой стихии стала 39-лентяя, которая застряла вместе с машиной в гигантской пробке на трассе Дурбан — Йоханесбург. Она умерла от переохлаждения в салоне микроавтобуса.

Власти ЮАР стянули армию для борьбы со снегопадом
Власти ЮАР стянули армию для борьбы со снегопадом

Ранее Life.ru сообщал, что на провинцию Фри Стейн в центральной части ЮАР обрушился мощный снегопад. Автомобили попали в многокилометровые пробки из-за резкого роста числа аварий, а некоторые дороги совсем перекрыли в целях безопасности.

Мария Любицкая
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