В ЮАР местная жительница погибла от переохлаждения из-за мощного снегопада

Жительница ЮАР погибла из-за мощного снегопада, прошедшего в стране. Она попала в 30-километровую пробку и скончалась от переохлаждения. Об этом пишет издание IOL.

Сильный снегопад обрушился на несколько провинций ЮАР, которые сейчас напоминают по виду совсем не Африку. Из-за этого в ряде городов отключилось электричество, перестал работать водопровод. Сейчас идут восстановительные работы. Жертвой стихии стала 39-лентяя, которая застряла вместе с машиной в гигантской пробке на трассе Дурбан — Йоханесбург. Она умерла от переохлаждения в салоне микроавтобуса.