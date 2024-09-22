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22 сентября, 14:30

Немецкие истребители подняли по тревоге из-за «активности российских самолётов»

ВВС ФРГ подняли истребители над Балтийским морем из-за российских Су-35 и Су-30

Германия подняла в небо несколько истребителей Eurofighter в зоне Балтийского моря из-за якобы российских военных самолётов. Об этом говорится в сообщении ВВС ФРГ, опубликованном в соцсети X.

«Взлёт по тревоге над Балтийским морем: и сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге в Латвии, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолётов», — говорится в сообщении.

Также в ВВС ФРГ утверждают, что российские самолёты проходили в зоне над морем «без полётного плана и с выключенными транспондерами». Как уточняется, Eurofighter в небе над Балтикой сопроводил один Су-35 и четыре Су-30.

Ранее сообщалось, что истребители ВВС ФРГ Eurofighter провели серию манёвров у границы с Россией. Так, три воздушных судна совершили несколько заходов на взлёт и посадку при минимальном использовании наземных сил.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / RikoBest

Наталья Демьянова
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