Бывшей помощнице Шнурова вынесли приговор за кражи с карт певца

В Москве приговорили к условному сроку бывшую помощницу фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова Анастасию Кулигину. Решение вынес Хамовнический суд столицы, сообщает «Коммерсантъ» . Женщина обвинялась в кражах с банковских карт певца и его супруги Ольги.

Суд постановил, что Кулигина виновна и вынес приговор — восемь лет лишения свободы условно. Помимо того, она обязана компенсировать весь ущерб Шнурову и его супруге. В ходе следствия виновница отрицала свою причастность к делу, но позже раскаялась и попросила прощения.