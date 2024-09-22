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22 сентября, 16:02

Бывшей помощнице Шнурова вынесли приговор за кражи с карт певца

Бывшую помощницу Шнурова Кулигину условно приговорили к восьми годам за кражи

В Москве приговорили к условному сроку бывшую помощницу фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова Анастасию Кулигину. Решение вынес Хамовнический суд столицы, сообщает «Коммерсантъ». Женщина обвинялась в кражах с банковских карт певца и его супруги Ольги.

Суд постановил, что Кулигина виновна и вынес приговор — восемь лет лишения свободы условно. Помимо того, она обязана компенсировать весь ущерб Шнурову и его супруге. В ходе следствия виновница отрицала свою причастность к делу, но позже раскаялась и попросила прощения.

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Напомним, ранее музыкант и его жена обвинили Кулигину в присвоении 5,5 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Николай Рюмин
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