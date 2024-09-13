Стриптизёр из «Дома-2» вымогал 3 млн у военного за «досрочное увольнение» с СВО В Москве задержан участник «Дома-2» Лысюк за вымогательство 3 млн руб у бойца РФ 13 сентября, 12:53 Стас Лысюк. Обложка © dom2tv

В Москве силовики задержали двух мужчин, которые за деньги предлагали помочь военнослужащему досрочно покинуть зону спецоперации, якобы имея «связи». Об этом сообщает СК РФ и публикует кадры задержания мошенников в момент передачи средств.

В Москве задержан мужчина по подозрению в вымогательстве денег у бойца ВС РФ. Видео © Telegram / Следком

«По версии следствия, не позднее 11 сентября 2024 года фигуранты сообщили мужчине недостоверную информацию о том, что обладают возможностями по увольнению с военной службы его знакомого, находящегося в зоне проведения специальной военной операции», — уточнили в ведомстве.

Свои «услуги» аферисты оценили в три миллиона рублей. По данным kp.ru, одним из задержанных оказался 45-летний Стас Лысюк, участвовавший в шоу «Каникулы в Мексике» и «Дом-2. Остров любви». Мужчина на проектах был известен под псведонимами Тур и Маугли. Лысюк зарабатывал в столице стриптизом. Он дважды судим, один раз за кражу.

В момент задержания Лысюк заявил, что просто пришёл получить от «знакомого» три миллиона рублей в долг. Сейчас подозреваемого и его сообщника арестовали. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Авторы Татьяна Миссуми