Стриптизёр из «Дома-2» вымогал 3 млн у военного за «досрочное увольнение» с СВО
В Москве задержан участник «Дома-2» Лысюк за вымогательство 3 млн руб у бойца РФ
Стас Лысюк. Обложка © dom2tv
В Москве силовики задержали двух мужчин, которые за деньги предлагали помочь военнослужащему досрочно покинуть зону спецоперации, якобы имея «связи». Об этом сообщает СК РФ и публикует кадры задержания мошенников в момент передачи средств.
В Москве задержан мужчина по подозрению в вымогательстве денег у бойца ВС РФ. Видео © Telegram / Следком
«По версии следствия, не позднее 11 сентября 2024 года фигуранты сообщили мужчине недостоверную информацию о том, что обладают возможностями по увольнению с военной службы его знакомого, находящегося в зоне проведения специальной военной операции», — уточнили в ведомстве.
Свои «услуги» аферисты оценили в три миллиона рублей. По данным kp.ru, одним из задержанных оказался 45-летний Стас Лысюк, участвовавший в шоу «Каникулы в Мексике» и «Дом-2. Остров любви». Мужчина на проектах был известен под псведонимами Тур и Маугли. Лысюк зарабатывал в столице стриптизом. Он дважды судим, один раз за кражу.
В момент задержания Лысюк заявил, что просто пришёл получить от «знакомого» три миллиона рублей в долг. Сейчас подозреваемого и его сообщника арестовали. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что в Приморье полицейские расследуют дело о вымогательстве у бойца СВО Никиты Носова, потерявшего руку. Военнослужащий попытался свести счёты с жизнью, после того как бандиты оставили его без полученных за ранение денежных средств. К счастью, мужчину удалось вытащить с того света. По данным МВД, преступная группа промышляла подобным с 2022 года. Сначала сообщалось о задержании одного подозреваемого, позже полиция поймала и второго фигуранта дела.