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9 сентября, 20:21

Второй подозреваемый в вымогательстве у участника СВО задержан в Приморье

Сотрудники приморского УФСБ совместно с оперативниками Отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД произвели задержание ещё одного подозреваемого по делу о вымогательстве денежных средств у 21-летнего военнослужащего ВС РФ Никиты Носова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.

По данным правоохранителей, задержанный состоял в ОПГ, причастной к присвоению средств участника спецоперации на Украине. Ему и первому фигуранту дела предъявлены обвинения.

«Они заключены под стражу», — отметили в МВД.

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Напомним, что инцидент с вымогательством взбудоражил общественность в начале сентября. Потерявший руку ветеран СВО 2002 года рождения попытался свести счёты с жизнью, после того как бандиты оставили его без полученных за ранение денежных средств. К счастью, бойца удалось вытащить с того света. По данным МВД, преступная группа промышляла подобным с 2022 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semen

Илья Пушкарев
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