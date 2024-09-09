Второй подозреваемый в вымогательстве у участника СВО задержан в Приморье

Сотрудники приморского УФСБ совместно с оперативниками Отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД произвели задержание ещё одного подозреваемого по делу о вымогательстве денежных средств у 21-летнего военнослужащего ВС РФ Никиты Носова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.

По данным правоохранителей, задержанный состоял в ОПГ, причастной к присвоению средств участника спецоперации на Украине. Ему и первому фигуранту дела предъявлены обвинения.

«Они заключены под стражу», — отметили в МВД.