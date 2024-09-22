В МИД высказались о задержании российских социологов в Чаде
Захарова: Посольство в Чаде проясняет ситуацию с социологами Шугалеем и Суэйфаном
Социолог Максим Шугалей. Обложка © Telegram / max_shugaley
Российское посольство проясняет ситуацию с социологом Максимом Шугалеем и его переводчиком Самером Суэйфаном, которых третьи сутки удерживают в аэропорту столицы Чада. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Посольство находится на связи с местной стороной для прояснения ситуации», — приводит РИА «Новости» её слова.
Ранее коллеги социологов рассказали, что они не могут с ними связаться с 19 сентября. Предварительно, Шугалей и Суэйфан приехали в международный аэропорт Нджамены, после чего сообщили, что не прошли границу. С тех пор мужчины на связь не выходили. Причина их задержания до сих пор неизвестна. Стоит отметить, что Шугалея и Суэйфана уже арестовывали в Африке. Так, летом 2019 года их задержали в Ливии как «агентов Кремля».