В МИД высказались о задержании российских социологов в Чаде

Ранее коллеги социологов рассказали, что они не могут с ними связаться с 19 сентября. Предварительно, Шугалей и Суэйфан приехали в международный аэропорт Нджамены, после чего сообщили, что не прошли границу. С тех пор мужчины на связь не выходили. Причина их задержания до сих пор неизвестна. Стоит отметить, что Шугалея и Суэйфана уже арестовывали в Африке. Так, летом 2019 года их задержали в Ливии как «агентов Кремля».