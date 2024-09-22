Гол Кузяева не помог «Гавру» победить «Монако» Головина в матче чемпионата Франции

ФК «Монако» одержал победу над «Гавром» на матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На девятой минуте счёт открыл нидерландский защитник «Монако» Джордан Тезе, а на 30-й минуте российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев забил ответный гол. На 66-й минуте хавбек Эльесс Бен Сегир вывел хозяев вперёд, а уже на 70-й американский нападающий Фоларин Балоган установил на табло окончательный счёт;

Хавбек «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч. «Монако» делит первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с ПСЖ Матвея Сафонова, команды набрала 13 очков в пяти матчах. А вот «Гавр» расположился на 11-й строчке с шестью очками.

В следующем туре «Монако» примет «Монпелье» 28 сентября, а «Гавр» в этот же день дома сыграет с «Лиллем».