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22 сентября, 16:24

Гол Кузяева не помог «Гавру» победить «Монако» Головина в матче чемпионата Франции

Игрок «Гавра» Кузяев забил гол, но его клуб проиграл «Монако» со счётом 1:3

ФК «Монако» одержал победу над «Гавром» на матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На девятой минуте счёт открыл нидерландский защитник «Монако» Джордан Тезе, а на 30-й минуте российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев забил ответный гол. На 66-й минуте хавбек Эльесс Бен Сегир вывел хозяев вперёд, а уже на 70-й американский нападающий Фоларин Балоган установил на табло окончательный счёт;

Хавбек «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч. «Монако» делит первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с ПСЖ Матвея Сафонова, команды набрала 13 очков в пяти матчах. А вот «Гавр» расположился на 11-й строчке с шестью очками.

В следующем туре «Монако» примет «Монпелье» 28 сентября, а «Гавр» в этот же день дома сыграет с «Лиллем».

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А ранее Life.ru сообщал, что ПСЖ сыграл вничью с «Реймсом» на чемпионате Франции по футболу. Это был дебют в турнире для российского вратаря Матвея Сафонова.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Дарья Нарыкова
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