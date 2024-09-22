Матч между «Химками» и «Оренбургом» собрал менее 300 зрителей
Комментатор Дурасов: Матч РПЛ «Химки» – «Оренбург» посетил 291 зритель
На матче «Химки» – «Оренбург» в девятом туре РПЛ (Российской Премьер-Лиги) присутствовал 291 зритель. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов.
Он уточнил, что на стадионе «Арена Химки» практически отсутствовали люди. Комментатор лично пересчитал зрителей, которые посетили игру. Встреча завершилась со счётом 0:0. Хозяева остались в меньшинстве после красной карточки ивуарийского защитника Седрика Гогуа на 24-й минуте.
А ранее Life.ru сообщал, что ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в 9-м туре РПЛ. Встреча, которая прошла на «Ак Барс Арене», завершилась со счётом 1:1.
ТАСС / Сергей Булкин