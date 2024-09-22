Матч между «Химками» и «Оренбургом» собрал менее 300 зрителей

На матче «Химки» – «Оренбург» в девятом туре РПЛ (Российской Премьер-Лиги) присутствовал 291 зритель. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов.

Он уточнил, что на стадионе «Арена Химки» практически отсутствовали люди. Комментатор лично пересчитал зрителей, которые посетили игру. Встреча завершилась со счётом 0:0. Хозяева остались в меньшинстве после красной карточки ивуарийского защитника Седрика Гогуа на 24-й минуте.