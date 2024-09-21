Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 20:41

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в 9-м туре РПЛ

Московский ЦСКА и казанский «Рубин» не смогли определить сильнейшего в матче девятого тура МИР — Российской Премьер‑лиги. Встреча прошла 21 сентября на «Ак Барс Арене» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч в ворота соперников уже на 15-й минуте отправил полузащитник гостей Рифат Жемалетдинов. На 34-й минуте армейцы могли удвоить успех благодаря голу Тамерлана Мусаева, однако он был отменён главным арбитром из-за офсайда после проверки VAR. Отыграться хозяевам удались лишь во втором тайме. Брешь в обороне ЦСКА на 55-й минуте нашёл Егор Тесленко, который сравнял счёт точным ударом головой.

Гол в исполнении Егора Тесленко. Видео © Telegram / ФК «Рубин»

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, следующий матч москвичи проведут с грозненским «Ахматом». Казанцы же остаются на восьмой строчке, их следующим соперником станет воронежский «Факел».

Российский нападающий Чалов забил дебютный гол за ПАОК
Российский нападающий Чалов забил дебютный гол за ПАОК

Ничейным результатом завершился и недавний матч между столичным «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». Впрочем, уже в следующей встрече с «Крыльями Советов» в Кубке России подопечные тренера Деяна Станковича одержали уверенную победу, оставив самарцев без плей-офф.

Обложка ©

Telegram / ПФК ЦСКА

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ПФК ЦСКА
  • ФК Рубин
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров