ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в 9-м туре РПЛ

Московский ЦСКА и казанский «Рубин» не смогли определить сильнейшего в матче девятого тура МИР — Российской Премьер‑лиги. Встреча прошла 21 сентября на «Ак Барс Арене» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч в ворота соперников уже на 15-й минуте отправил полузащитник гостей Рифат Жемалетдинов. На 34-й минуте армейцы могли удвоить успех благодаря голу Тамерлана Мусаева, однако он был отменён главным арбитром из-за офсайда после проверки VAR. Отыграться хозяевам удались лишь во втором тайме. Брешь в обороне ЦСКА на 55-й минуте нашёл Егор Тесленко, который сравнял счёт точным ударом головой.