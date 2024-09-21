ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в 9-м туре РПЛ
Московский ЦСКА и казанский «Рубин» не смогли определить сильнейшего в матче девятого тура МИР — Российской Премьер‑лиги. Встреча прошла 21 сентября на «Ак Барс Арене» и завершилась со счётом 1:1.
Первый мяч в ворота соперников уже на 15-й минуте отправил полузащитник гостей Рифат Жемалетдинов. На 34-й минуте армейцы могли удвоить успех благодаря голу Тамерлана Мусаева, однако он был отменён главным арбитром из-за офсайда после проверки VAR. Отыграться хозяевам удались лишь во втором тайме. Брешь в обороне ЦСКА на 55-й минуте нашёл Егор Тесленко, который сравнял счёт точным ударом головой.
Гол в исполнении Егора Тесленко. Видео © Telegram / ФК «Рубин»
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, следующий матч москвичи проведут с грозненским «Ахматом». Казанцы же остаются на восьмой строчке, их следующим соперником станет воронежский «Факел».
Ничейным результатом завершился и недавний матч между столичным «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». Впрочем, уже в следующей встрече с «Крыльями Советов» в Кубке России подопечные тренера Деяна Станковича одержали уверенную победу, оставив самарцев без плей-офф.
Telegram / ПФК ЦСКА