По одному мячу в каждые ворота: «Спартак» не смог обыграть «Динамо» в Каспийске

Столичный футбольный клуб «Спартак» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на «Анжи-Арене» и закончилась со счётом 1:1.

Счёт встречи был открыт нападающим «Спартака» Манфредом Угальде на 20-й минуте. Второй гол на 36-й тоже забили москвичи, но в свои ворота. Автогол на счету защитника Руслана Литвинова. На 90-й минуте судья показал красную карточку полузащитнику «Динамо» Хуссему Мрезигу.

Дебют в составе команды из Москвы состоялся у защитника Рикарду Мангаша, его выпустили на замену на 87-й минуте матча. А перед началом матча символический удар по мячу нанёс чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев.