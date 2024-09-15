По одному мячу в каждые ворота: «Спартак» не смог обыграть «Динамо» в Каспийске
«Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ
Столичный футбольный клуб «Спартак» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на «Анжи-Арене» и закончилась со счётом 1:1.
Счёт встречи был открыт нападающим «Спартака» Манфредом Угальде на 20-й минуте. Второй гол на 36-й тоже забили москвичи, но в свои ворота. Автогол на счету защитника Руслана Литвинова. На 90-й минуте судья показал красную карточку полузащитнику «Динамо» Хуссему Мрезигу.
Дебют в составе команды из Москвы состоялся у защитника Рикарду Мангаша, его выпустили на замену на 87-й минуте матча. А перед началом матча символический удар по мячу нанёс чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев.
«Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице с 15-ю очками. У махачкалинского «Динамо» девять очков и девятая строчка. В следующем туре московскому клубу предстоит принять уже столичный «Динамо» 22 сентября, а команда из Дагестана в этот же день сыграет в гостях с «Ростовом».
Ранее Life.ru рассказывал о том, как прошла встреча восьмого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином» на казанском стадионе 13 сентября. Матч закончился уверенной победой гостей при счёте 2:0.
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