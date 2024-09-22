Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 17:18

Ранее судимый украинец ворвался с автоматом в магазин и расстрелял сотрудников

Мужчина с автоматом устроил стрельбу в магазине в Киевской области, есть раненые

Задержанный мужчина в Киевской области. Обложка © Telegram / Национальная полиция Украины

Задержанный мужчина в Киевской области. Обложка © Telegram / Национальная полиция Украины

Мужчина открыл огонь из автомата в магазине в Обухове Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе национальной полиции страны.

Мужчина открыл стрельбу в магазине под Киевом. Видео © Telegram / Национальная полиция Украины

«22 сентября около двух часов дня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный зашёл в магазин на Обуховщине и начал хаотическую стрельбу», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что 36-летний мужчина ранил продавщицу и владельца магазина, после чего скрылся. Злоумышленника задержали. По данным правоохранительных органов, он был судим. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Киеве неизвестный начал стрельбу во дворе жилого дома, есть раненый
В Киеве неизвестный начал стрельбу во дворе жилого дома, есть раненый

А ранее Life.ru писал, что в Хмельницкой области пьяный украинец с автоматом Калашникова напал на полицейских. Пострадал один правоохранитель и один гражданский. Мужчину удалось задержать.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров