Ранее судимый украинец ворвался с автоматом в магазин и расстрелял сотрудников

Мужчина открыл огонь из автомата в магазине в Обухове Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе национальной полиции страны.

Мужчина открыл стрельбу в магазине под Киевом. Видео © Telegram / Национальная полиция Украины

«22 сентября около двух часов дня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный зашёл в магазин на Обуховщине и начал хаотическую стрельбу», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что 36-летний мужчина ранил продавщицу и владельца магазина, после чего скрылся. Злоумышленника задержали. По данным правоохранительных органов, он был судим. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.