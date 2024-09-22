Ранее судимый украинец ворвался с автоматом в магазин и расстрелял сотрудников
Мужчина с автоматом устроил стрельбу в магазине в Киевской области, есть раненые
Задержанный мужчина в Киевской области. Обложка © Telegram / Национальная полиция Украины
Мужчина открыл огонь из автомата в магазине в Обухове Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе национальной полиции страны.
Мужчина открыл стрельбу в магазине под Киевом. Видео © Telegram / Национальная полиция Украины
«22 сентября около двух часов дня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный зашёл в магазин на Обуховщине и начал хаотическую стрельбу», — говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что 36-летний мужчина ранил продавщицу и владельца магазина, после чего скрылся. Злоумышленника задержали. По данным правоохранительных органов, он был судим. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
А ранее Life.ru писал, что в Хмельницкой области пьяный украинец с автоматом Калашникова напал на полицейских. Пострадал один правоохранитель и один гражданский. Мужчину удалось задержать.