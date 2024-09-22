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22 сентября, 17:45

Президентом Шри-Ланки избран марксист, который пообещал «переписать историю» страны

Президентом Шри-Ланки избран лидер марксисткой партии Анура Кумара Диссанаяке

Анура Кумара Диссанаяке. © Wikipedia

Анура Кумара Диссанаяке. © Wikipedia

Кандидат от левого альянса «Национальная народная власть» (Jathika Jana Balawegaya) Анура Кумара Диссанаяке был избран новым президентом Шри-Ланки. Об этом сообщает издание Ada Derana со ссылкой на избирком.

Лидер марксистской партии «Джанатха Вимукти Перамуна» Диссанаяке выиграл на выборах, набрав 42,31% голосов. На втором месте оказался Саджита Премадасу из «Объединённой национальной силы» (32,76%). Действующий президент Ранила Викремесингхе набрал чуть более 17% голосов и занял третье место.

Анура Кумара Диссанаяке. Фото © ТАСС / AP

Анура Кумара Диссанаяке. Фото © ТАСС / AP

К слову, 55-летний Диссанаяке в 2019-м уже участвовал в президентских выборах — тогда ему удалось набрать чуть более 3% голосов. В ходе нынешней предвыборной кампании он обещал «переписать историю Шри-Ланки», а также провести радикальные реформы, бороться с коррупцией и сбалансировать экономику.

А ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки объявили о введении безвизового режима для туристов из 35 стран, среди них есть и Россия. Новые правила начнут действовать с 1 октября текущего года.

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Наталья Демьянова
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