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22 сентября, 18:01

В Иране раскрыли и ликвидировали сеть из 12 агентов Израиля

КСИР заявил о раскрытии сети из 12 агентов Израиля, действовавших в Иране

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное иранское военно-политическое формирование) раскрыл сеть из 12 израильских агентов, действовавших на территории Ирана. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Чтобы противостоять этом заговору, <…> силами разведки КСИР <…> в шести провинциях страны была раскрыта сеть из 12 пособников и наёмников [Израиля]», — приводит агентство Tasnim заявление формирования.

Как подчеркнули в КСИР, израильские агенты планировали осуществить действия против народа, направленные на подрыв безопасности Ирана. В конечном счёте по ним был нанесён «решительный удар».

А ранее КСИР озвучил первые итоги расследования по делу об убийстве лидера ХАМАС. В заявлении, в частности, сказано, что операцию по расправе над Исмаилом Ханией провёл Израиль при полном одобрении и поддержке со стороны США.

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Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Наталья Демьянова
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