На Кубани завершили разминирование территории после атаки дронов ВСУ

В Тихорецком районе Краснодарского края завершили разминирование территории после атаки украинских дронов. Об этом сообщил районный глава Анатолий Перепелин.

«Работы по разминированию территории завершены. На заседании комиссии по ЧС и пожарной безопасности Тихорецкого района решено: жители могут возвращаться в свои домовладения», — написал он в телеграм-канале.

По словам Перепелина, также сняты блок-посты на выезде из Тихорецка. Вместе с тем он призвал местных жителей оставаться бдительными и при обнаружении подозрительных предметов, сообщать о них в экстренные службы.