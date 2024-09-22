На Кубани завершили разминирование территории после атаки дронов ВСУ
Перепелин: В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование территории
В Тихорецком районе Краснодарского края завершили разминирование территории после атаки украинских дронов. Об этом сообщил районный глава Анатолий Перепелин.
«Работы по разминированию территории завершены. На заседании комиссии по ЧС и пожарной безопасности Тихорецкого района решено: жители могут возвращаться в свои домовладения», — написал он в телеграм-канале.
По словам Перепелина, также сняты блок-посты на выезде из Тихорецка. Вместе с тем он призвал местных жителей оставаться бдительными и при обнаружении подозрительных предметов, сообщать о них в экстренные службы.
Напомним, украинские беспилотники атаковали Тихорецкий район в ночь на 21 сентября. В связи с этим там был введён локальный режим ЧС для устранения последствий атаки, в результате которой началась детонация взрывоопасных предметов. Жителей посёлка, расположенного рядом с местом ЧП, эвакуировали в ближайшие населённые пункты, в самом Тихорецке развернули пункт временного размещения.
TACC / Александр Река