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22 сентября, 18:38

Пассажиры рейса «Победы» застряли в аэропорту Абу-Даби на более чем 12 часов

Пассажиры авиакомпании «Победа» застряли в аэропорту столицы ОАЭ Абу-Даби на 12 часов. Рейс в Москву задерживается из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает Mash.

Пассажиры рейса «Победы» застряли в аэропорту Абу-Даби. Видео © Mash

По данным телеграм-канала, должны были вылететь во Внуково в 8:30 утра рейсом DP 754. Однако сотрудники авиакомпании сообщили о проблемах с бортом и пообещали, что скоро всё починят. Тем не менее после 12 часов ожидания людей начали вызывать по фамилиям, чтобы начать заселение в отель. Предварительно, проблемы связаны с перегревом двигателя самолёта.

«На время ожидания вылета для клиентов организовано размещение в гостинице, предоставлены напитки и питание. Для обеспечения дополнительной коммуникации о статусе рейса для клиентов создан оперативный чат», — приводит сообщение пресс-службы «Победы» РБК.

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Обложка ©

Mash

Никита Никонов
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