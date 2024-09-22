Пассажиры рейса «Победы» застряли в аэропорту Абу-Даби на более чем 12 часов
Пассажиры авиакомпании «Победа» застряли в аэропорту столицы ОАЭ Абу-Даби на 12 часов. Рейс в Москву задерживается из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает Mash.
Пассажиры рейса «Победы» застряли в аэропорту Абу-Даби. Видео © Mash
По данным телеграм-канала, должны были вылететь во Внуково в 8:30 утра рейсом DP 754. Однако сотрудники авиакомпании сообщили о проблемах с бортом и пообещали, что скоро всё починят. Тем не менее после 12 часов ожидания людей начали вызывать по фамилиям, чтобы начать заселение в отель. Предварительно, проблемы связаны с перегревом двигателя самолёта.
«На время ожидания вылета для клиентов организовано размещение в гостинице, предоставлены напитки и питание. Для обеспечения дополнительной коммуникации о статусе рейса для клиентов создан оперативный чат», — приводит сообщение пресс-службы «Победы» РБК.
Ранее российские туристы застряли в аэропорту Хургады на более чем 10 часов без еды и воды. Среди пассажиров было много пар с детьми и людей пожилого возраста.