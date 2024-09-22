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22 сентября, 19:08
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Время подумать о мире: Макрон сделал важное заявление о России

Макрон: Европа должна переосмыслить свои отношения с Россией и задуматься о мире

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европейские страны должны переосмыслить свои отношения с Россией, заявил французский лидер Эмманюэль Макрон. На международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже он сообщил, что Европа также должна сосредоточиться на построении нового мирового порядка.

Макрон выразил уверенность в том, что Европе необходимо задуматься о мире при участии всех заинтересованных игроков. Вместе с этим он напомнил, что европейские страны «не ограничиваются Евросоюзом и НАТО».

«Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам нужно будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, [подумав] о мире на этом [европейском] континенте», — подчеркнул Макрон.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина разрабатывает план, который будет «стартом и фундаментом» для грядущих мирных переговоров с Россией в любом формате. По его словам, Киев определился уже с тремя пунктами. Какими именно — не сообщил.

Оксана Попова
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