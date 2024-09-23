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23 сентября, 01:34

Стало известно, в каком формате пройдёт следующая перепись населения

РБК: Всероссийская перепись населения 2030 года пройдёт в цифровом формате

В 2030 году Россия проведёт Всероссийскую перепись населения полностью в цифровом формате. Эта информация была опубликована в проекте стратегии развития Росстата, который есть в распоряжении РБК.

«Перепись 2030 года должна стать первой, в которой будут использованы административные данные единого федерального информационного регистра сведений о населении (ЕРН), который ведёт Федеральная налоговая служба», — пишет агентство.

Новая система обеспечит «гарантию самоопределения» для граждан: они смогут проверить и уточнить предзаполненные данные, а также добавить недостающую информацию в свои переписные листы. Такой подход нацелен на то, чтобы сделать процесс более удобным и менее трудозатратным как для респондентов, так и для сотрудников, занимающихся сбором информации.

Кроме того, переход на цифровую форму позволит сократить количество интервьюеров в два раза, что также снизит нагрузку на участников переписи. К 2030 году россияне смогут выбрать между внесением данных через интернет и традиционным общением с переписчиком.

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Напомним, что предыдущая перепись населения состоялась в 2021 году и предлагала два варианта участия: традиционный и электронный через портал «Госуслуги».

Обложка ©

ТАСС / Невар Виталий

Кирилл Сосновских
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