Стало известно, в каком формате пройдёт следующая перепись населения

В 2030 году Россия проведёт Всероссийскую перепись населения полностью в цифровом формате. Эта информация была опубликована в проекте стратегии развития Росстата, который есть в распоряжении РБК.

«Перепись 2030 года должна стать первой, в которой будут использованы административные данные единого федерального информационного регистра сведений о населении (ЕРН), который ведёт Федеральная налоговая служба», — пишет агентство.

Новая система обеспечит «гарантию самоопределения» для граждан: они смогут проверить и уточнить предзаполненные данные, а также добавить недостающую информацию в свои переписные листы. Такой подход нацелен на то, чтобы сделать процесс более удобным и менее трудозатратным как для респондентов, так и для сотрудников, занимающихся сбором информации.

Кроме того, переход на цифровую форму позволит сократить количество интервьюеров в два раза, что также снизит нагрузку на участников переписи. К 2030 году россияне смогут выбрать между внесением данных через интернет и традиционным общением с переписчиком.