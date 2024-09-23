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23 сентября, 00:42

ВСУ атаковали белгородский город Губкин, пострадавших нет

Гладков: ВСУ атаковали город Губкин при помощи БПЛА, повреждены дома и машины

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область с помощью беспилотника. На этот раз под обстрел попал город Губкин, где в результате удара повреждения получили автомобили и многоквартирные дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Губкин атакован ВСУ с помощью беспилотника. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате падения БПЛА повреждены десять легковых автомобилей и остекление шести квартир в трёх многоквартирных домах», — написал Гладков в телеграм-канале.

Гладков: Шесть сёл в Белгородской области лишились света после атаки БПЛА ВСУ
Гладков: Шесть сёл в Белгородской области лишились света после атаки БПЛА ВСУ

Днём ранее два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранен мирный житель, повреждения получили несколько домов.

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Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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