ВСУ атаковали белгородский город Губкин, пострадавших нет
Гладков: ВСУ атаковали город Губкин при помощи БПЛА, повреждены дома и машины
ВСУ вновь атаковали Белгородскую область с помощью беспилотника. На этот раз под обстрел попал город Губкин, где в результате удара повреждения получили автомобили и многоквартирные дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Город Губкин атакован ВСУ с помощью беспилотника. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате падения БПЛА повреждены десять легковых автомобилей и остекление шести квартир в трёх многоквартирных домах», — написал Гладков в телеграм-канале.
Днём ранее два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранен мирный житель, повреждения получили несколько домов.
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