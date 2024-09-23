Запад настаивает на том, чтобы украинский вопрос занимал ключевую позицию в обсуждениях ООН. Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский в беседе с РИА «Новости» отметил, что на кризисы на Ближнем Востоке и в Газе западные государства внимания не обращают.

Дипломат выразил недоумение по поводу того, что «они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН». Это заявление прозвучало на фоне предстоящих общих прений, которые, как ожидается, соберут внимание международного сообщества.

Российский дипломат указал на то, что в мире происходит множество других острых кризисов, включая сложную ситуацию в секторе Газа. Несмотря на эти вызовы, Запад продолжает настаивать на актуальности украинской темы, что вызывает вопросы о приоритетах в международной политике.

Подобная позиция Запада может быть воспринята как попытка переключить внимание от других не менее значимых проблем, требующих срочного решения. Это создаёт дополнительные сложности в многосторонних переговорах и может осложнить поиск компромиссов в вопросах глобальной безопасности.