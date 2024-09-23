«Они понимают»: У ВСУ попросту некому прорываться к Курской АЭС, заявил Алаудинов

Украинские военачальники понимают, что ВСУ не имеют ресурса, который позволил бы им прорваться к Курской АЭС. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Они уже сегодня осознают, что как бы они ни хотели, у них нет такого ресурса, чтоб действительно продавиться к Курской атомной станции. Потому что <...> за этот период, пока мы остановили, удержали противника, уже выросли несколько эшелонов и линий обороны, полностью хорошо подготовленных, оборудованных», — говорит Алаудинов.

В Киеве поняли, что изначальные планы обречены на провал, но всё равно предпринимают попытки закрепиться в Курской области, заключил командир.