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23 сентября, 05:36

«Они понимают»: У ВСУ попросту некому прорываться к Курской АЭС, заявил Алаудинов

Алаудинов: У ВСУ не осталось ресурсов для прорыва к Курской АЭС

Украинские военачальники понимают, что ВСУ не имеют ресурса, который позволил бы им прорваться к Курской АЭС. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Они уже сегодня осознают, что как бы они ни хотели, у них нет такого ресурса, чтоб действительно продавиться к Курской атомной станции. Потому что <...> за этот период, пока мы остановили, удержали противника, уже выросли несколько эшелонов и линий обороны, полностью хорошо подготовленных, оборудованных», — говорит Алаудинов.

В Киеве поняли, что изначальные планы обречены на провал, но всё равно предпринимают попытки закрепиться в Курской области, заключил командир.

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Помимо того, Алаудинов заявил, что больше половины техники ВСУ, которая была задействована при атаке на Курскую область, была уничтожена. Он уверен, что этот поход оказался абсолютно провальным для киевского режима.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MagicGeorge

Николай Рюмин
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