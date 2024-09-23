Экс-зампреда правительства Приморья арестовали по делу о превышении полномочий

За превышение должностных полномочий арестована экс-заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко. Об этом сообщает пресс-служба Приморского краевого суда.

«Фрунзенским районным судом Владивостока Пархоменко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 октября 2024 года», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС.

Уточняется, что против Пархоменко возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной заинтересованности). В октябре 2023 года Елену Пархоменко уволили в связи с истечением срока полномочий. Сообщается, что в течение нескольких лет, пока Пархоменко курировала вопросы ЖКХ, Управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, газоснабжения и энергетики, тарифообразования, государственного жилищного контроля, не раз поступила жалобы от местных жителей.