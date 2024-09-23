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23 сентября, 07:21

В КБР радикалы избивали несогласных, их задержание попало на видео

В КБР задержали 15 радикалов, распространявших свои идеи через WhatsАрр

В Кабардино-Балкарии (КБР) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), полиции и Росгвардия задержали 15 подозреваемых в распространении радикальной исламистской идеологии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Мероприятия проводились в седе Исламей Баксанского района.

Задержание экстремистов в КБР. Видео © Telegram / Zvezdanews

«Задержаны 15 граждан России, причастных к публичному распространению радикальной идеологии, основанной на отрицании традиционных норм ислама и законов Российской Федерации, а также к совершению насильственных акций по мотивам религиозной ненависти», — говорится в сообщении.

Оружие, найденное у экстремистов в КБР. Скриншот © Telegram / Zvezdanews

Оружие, найденное у экстремистов в КБР. Скриншот © Telegram / Zvezdanews

Следком возбудил уголовное дело об организации экстремистского сообщества, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. Подчёркивается, что участники группы по поручению лидера избивали и психологически воздействовали на людей, которые не поддерживали их радикальные взгляды. На видео — задержание членов организации.

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Ранее в Татарстане раскрыли женскую ячейку международной террористической организации, занимавшуюся вербовкой граждан РФ. ФСБ публиковала видео задержания экстремисток.

Обложка ©

Telegram / Zvezdanews

Матвей Константинов
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