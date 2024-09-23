В КБР радикалы избивали несогласных, их задержание попало на видео

В Кабардино-Балкарии (КБР) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), полиции и Росгвардия задержали 15 подозреваемых в распространении радикальной исламистской идеологии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Мероприятия проводились в седе Исламей Баксанского района.

Задержание экстремистов в КБР. Видео © Telegram / Zvezdanews

«Задержаны 15 граждан России, причастных к публичному распространению радикальной идеологии, основанной на отрицании традиционных норм ислама и законов Российской Федерации, а также к совершению насильственных акций по мотивам религиозной ненависти», — говорится в сообщении.

Оружие, найденное у экстремистов в КБР. Скриншот © Telegram / Zvezdanews

Следком возбудил уголовное дело об организации экстремистского сообщества, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. Подчёркивается, что участники группы по поручению лидера избивали и психологически воздействовали на людей, которые не поддерживали их радикальные взгляды. На видео — задержание членов организации.