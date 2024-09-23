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23 сентября, 11:34

Боец СВО с повреждёнными ногами прополз 100 метров, спасаясь от дронов ВСУ

Бойцам ВС России в ходе СВО нередко приходится проявлять героизм и отвагу, а также проявлять нечеловеческие усилия для выполнения поставленных задач. Видео нового подвига российского солдата обнародовал военкор RT Андрей Филатов.

На кадрах из Красногоровки в ДНР показана операция по спасению раненого бойца с позывным Грек, которого атаковали дроны ВСУ. Наблюдавшие за ним товарищи по радиосвязи сообщили, что единственный путь к спасению — проползти 100 метров вперёд.

Боец СВО с повреждёнными ногами прополз 100 метров, спасаясь от дронов ВСУ. Видео © RT

На 03:52 слышно, как бойцы ВС РФ мотивируют своего раненого товарища. Один из них по радиосвязи обещает сводить Грека в ресторан, если у него получится преодолеть 100 метров.

«Можно потерять автомат, но рацию нельзя. По рации мы тебя выведем. Без рации, но с автоматом — тебе конец», — предупреждает Грека командир отряда «Шторм» с позывным Белый.

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Ранее в соцсетях появилось видео с раненым российским бойцом, который отбросил от себя гранату. Примечательно, что в момент атаки дрона ВСУ лицо участника СВО выражало вселенскую невозмутимость.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Борис Эльфанд
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