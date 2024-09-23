Первая помощь сосисками: Пермячка отсудила 240 тысяч рублей за сломанный позвоночник в батут-центре

В Кунгуре в Пермском крае женщина сломала позвоночник в батутном центре. Сотрудники развлекательного центра смогли помочь пострадавшей только замороженными сосисками, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по региону.

«При посещении батутного центра девушка получила перелом поперечного отростка позвоночника в результате удара о металлическую балку, которая была установлена с нарушениями техники безопасности», — указано в сообщении.

Оказалось, что в центре отсутствовал хладокомплект в аптечке. Сотрудники заведения смогли помочь женщине только замороженными сосисками. Пострадавшая обратилась в суд, который признал вину центра в ненадлежащем оказании услуг и халатном отношении к клиенту. Оказалось, что пострадавшая лишилась работы и возможности профессиональной заниматься любимым спортом. В результате владелец увеселительного заведения выплатил женщине 240 тысяч рублей компенсации.