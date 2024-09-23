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23 сентября, 08:16

Первая помощь сосисками: Пермячка отсудила 240 тысяч рублей за сломанный позвоночник в батут-центре

Женщине, сломавшей позвоночник в пермском батут-центре, помогли сосисками

В Кунгуре в Пермском крае женщина сломала позвоночник в батутном центре. Сотрудники развлекательного центра смогли помочь пострадавшей только замороженными сосисками, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по региону.

«При посещении батутного центра девушка получила перелом поперечного отростка позвоночника в результате удара о металлическую балку, которая была установлена с нарушениями техники безопасности», — указано в сообщении.

Оказалось, что в центре отсутствовал хладокомплект в аптечке. Сотрудники заведения смогли помочь женщине только замороженными сосисками. Пострадавшая обратилась в суд, который признал вину центра в ненадлежащем оказании услуг и халатном отношении к клиенту. Оказалось, что пострадавшая лишилась работы и возможности профессиональной заниматься любимым спортом. В результате владелец увеселительного заведения выплатил женщине 240 тысяч рублей компенсации.

Девушка судится с московским рестораном из-за сломанного на «незаметной лестнице» бедра
Девушка судится с московским рестораном из-за сломанного на «незаметной лестнице» бедра

А ранее Life.ru писал, что житель Москвы прыгнул бомбочкой в запрещённом для купания месте и сломал позвоночник. Медики провели ему две операции, которые в общей сложности длились семь часов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / v74

Дарья Нарыкова
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