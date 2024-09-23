РСПП призвал изменить механизм формирования цены контрактов в строительстве

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит пересмотреть механизм расчёта индексов-дефляторов. Их используют при определении стартовой цены контракта для подрядных работ по строительству, пишет РБК.

В организации заявили, что имеющиеся на сегодня показатели не учитывают реальную структуру себестоимости строительства. В будущем это приводит к неверному расчёту затрат на работы, ошибкам в планировании объёма бюджета и снижению стоимости самого контракта.

В результате это влияет на конечную стоимость проведения работ. Предприниматели предполагают, что впоследствии это станет причиной регулярного срыва сроков исполнения контрактов, росту кредитной нагрузки и ухудшению финансового положения подрядчиков.