РСПП призвал изменить механизм формирования цены контрактов в строительстве
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит пересмотреть механизм расчёта индексов-дефляторов. Их используют при определении стартовой цены контракта для подрядных работ по строительству, пишет РБК.
В организации заявили, что имеющиеся на сегодня показатели не учитывают реальную структуру себестоимости строительства. В будущем это приводит к неверному расчёту затрат на работы, ошибкам в планировании объёма бюджета и снижению стоимости самого контракта.
В результате это влияет на конечную стоимость проведения работ. Предприниматели предполагают, что впоследствии это станет причиной регулярного срыва сроков исполнения контрактов, росту кредитной нагрузки и ухудшению финансового положения подрядчиков.
Недавно Life.ru писал, что российские власти периодически награждают строителей, которые возводят новые объекты, подвергаясь опасности во время работы на обстреливаемых территориях. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, им выдают награды государственного образца.
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