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23 сентября, 08:37

РСПП призвал изменить механизм формирования цены контрактов в строительстве

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит пересмотреть механизм расчёта индексов-дефляторов. Их используют при определении стартовой цены контракта для подрядных работ по строительству, пишет РБК.

В организации заявили, что имеющиеся на сегодня показатели не учитывают реальную структуру себестоимости строительства. В будущем это приводит к неверному расчёту затрат на работы, ошибкам в планировании объёма бюджета и снижению стоимости самого контракта.

В результате это влияет на конечную стоимость проведения работ. Предприниматели предполагают, что впоследствии это станет причиной регулярного срыва сроков исполнения контрактов, росту кредитной нагрузки и ухудшению финансового положения подрядчиков.

Хуснуллин: Объём строительства в РФ за пять лет вырос более чем на треть
Хуснуллин: Объём строительства в РФ за пять лет вырос более чем на треть

Недавно Life.ru писал, что российские власти периодически награждают строителей, которые возводят новые объекты, подвергаясь опасности во время работы на обстреливаемых территориях. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, им выдают награды государственного образца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sirikarn Rinruesee

Мария Любицкая
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