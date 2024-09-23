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23 сентября, 09:15

Вооружены до зубов: Два десятка человек собирались захватить власть в Одессе, утверждает СБУ

СБУ задержала группу людей, которая якобы собиралась захватить власть в Одессе

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала группу людей, которые якобы собирались захватить власть в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики изъяли у задержанных более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы и баллистические очки. Согласно материалам дела, задержанные якобы завербовали в свои ряды свыше 20 человек.

Против них возбудили уголовные дела по статьям о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершённых по предварительному сговору группой лиц, а также о создании не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований. В настоящее время обвиняемых заключили под стражу. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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А ранее Life.ru писал, что СБУ задержала семь человек по подозрению в поджоге машин военных ВСУ в Днепропетровской и Закарпатской областях. Им грозит до десяти лет колонии по двум уголовным статьям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Дарья Нарыкова
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