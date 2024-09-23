Вооружены до зубов: Два десятка человек собирались захватить власть в Одессе, утверждает СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала группу людей, которые якобы собирались захватить власть в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики изъяли у задержанных более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы и баллистические очки. Согласно материалам дела, задержанные якобы завербовали в свои ряды свыше 20 человек.

Против них возбудили уголовные дела по статьям о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершённых по предварительному сговору группой лиц, а также о создании не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований. В настоящее время обвиняемых заключили под стражу. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.