«Никаких «миров»: В Госдуме ответили на смену риторики Макрона

Никаких «миров» Россия не будет не только подписывать, но и даже обсуждать. Наши условия всем понятны, они были выдвинуты еще перед самым началом СВО, нас интересует глобальная система безопасности в Европе. Неделимая безопасность, чтобы безопасность одних не была в ущерб другим. Только такие переговоры, не с Украиной, а с НАТО, с гарантиями, которые на деле подтверждаются. А сейчас нам разговаривать не о чем.