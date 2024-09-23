«Никаких «миров»: В Госдуме ответили на смену риторики Макрона
Депутат Матвейчев: Макрон начинает говорить о мире, когда дела у ВСУ идут плохо
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/photocosmos1
Президент Франции Эмманюэль Макрон начинает говорить о мире всякий раз, когда положение Украины ухудшается. Однако на самом деле он имеет в виду «передышку, чтобы перезарядить и дальше стрелять». Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя смену риторики Макрона.
Никаких «миров» Россия не будет не только подписывать, но и даже обсуждать. Наши условия всем понятны, они были выдвинуты еще перед самым началом СВО, нас интересует глобальная система безопасности в Европе. Неделимая безопасность, чтобы безопасность одних не была в ущерб другим. Только такие переговоры, не с Украиной, а с НАТО, с гарантиями, которые на деле подтверждаются. А сейчас нам разговаривать не о чем.
По словам Матвейчева, для Владимира Зеленского любой мир означает нарушение киевского режима, поэтому он нацелен продолжать войну и ездит по миру с «планами победы», а не «планами переговоров». Но ближе к зиме позиция может стать реалистичнее, когда украинцы, страдающие без света и тепла, могут захотеть мира.
Напомним, ранее французский лидер сменил воинственную риторику и призвал Европу переосмыслить отношения с Россией. Также Эмманюэль Макрон призвал сосредоточиться на построении нового мирового порядка.