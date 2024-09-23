Тоже работа: Экономист призвал платить зарплату российским матерям, чтобы повысить уровень жизни семей

Мать, которая одновременно занимается воспитанием двоих-троих детей, не может полноценно работать. Семье приходится жить на зарплату одного супруга и выплаты от государства, отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

В беседе с RG.ru он призвал для решения демографического вопроса платить матерям зарплату за воспитание детей. Эксперт подчеркнул, что многодетность должна приводить к повышению уровня жизни, а не наоборот. Согласно его исследованиям, в среднем по России для содержания одного ребёнка требуется 30-40 тысяч рублей в месяц.

«Так вот, для того, чтобы семьи соглашались быть многодетными, надо брать их на содержание бюджета. Выплачивать матери среднюю зарплату по стране, потому что воспитание четырёх или пяти детей — это тяжёлая ежедневная работа без отдыха и выходных, намного более обременительная, чем хождение в офис», — уверен доктор экономических наук.

Кроме того, экономист отметил, что многодетные семьи должны получать не только зарплату, но и пособия на каждого малыша. Также им следует помогать в приобретении недвижимости и транспорта, обеспечивать их хорошей медициной, школами и прочими благами.